Por Marcelo Warth | 18 de março de 2023

Restrições ocorrem em razão da limpeza de dutos do ar-condicionado da instituição de saúde Foto: Divulgação

A emergência do Hospital Fêmina, em Porto Alegre, tem restrições no atendimento a gestantes neste sábado (18) e neste domingo (19) em razão da limpeza de dutos do ar-condicionado.

Durante este fim de semana, são atendidas somente pacientes encaminhadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e com risco de morte. As demais gestantes que necessitarem de atendimento emergencial devem se dirigir às maternidades dos hospitais de Clínicas, Santa Casa de Misericórdia, Conceição e Presidente Vargas, conforme a Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo o hospital, o procedimento nos dutos “visa atender norma da Vigilância Sanitária, que determina limpezas periódicas para reduzir a circulação de partículas no ar e de micro-organismos, protegendo a saúde dos usuários e trabalhadores.”

Iniciadas às 8h deste sábado, as restrições no atendimento prosseguem até as 10h deste domingo. Dedicado à saúde feminina, o Fêmina localiza-se na rua Mostardeiro, 17, no bairro Rio Branco. A instituição de saúde é gerenciada pelo GHC (Grupo Hospitalar Conceição).

