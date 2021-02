Porto Alegre Mais de 3 mil idosos foram vacinados em Porto Alegre nesta quarta

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

Os dados são do portal vacinômetro. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre anunciou que 3.307 idosos foram vacinados nesta quarta-feira (10) em dez unidades de saúde e em dois drive-thrus instalados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na capital. Os dados são parciais, sujeitos a revisão, e estão no portal vacinômetro.

Nos dois locais com drive-thrus, foram vacinados 740 idosos, dos quais 440 no estacionamento do Hipermercado Big da avenida Sertório e 300 no estacionamento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers). “Apesar da natural ansiedade das pessoas no começo do dia, tudo transcorreu muito bem, e conseguimos vacinar os idosos com segurança e tranquilidade. Vamos continuar trabalhando assim”, afirma o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta.

Durante o dia, o movimento foi tranquilo e constante na maioria dos postos de saúde que ofereceram a vacina. Os centros de saúde Modelo e IAPI e a Unidade de Saúde Santa Cecília registraram movimentação intensa e eventual formação de fila às 8h, quando começou o atendimento.

O aposentado Ivo Fortes dos Santos, 91 anos, saiu satisfeito do Modelo. “O trabalho está muito eficiente e nem senti dor. Volto em 28 dias para a segunda dose”, disse. Acompanhado da neta Fernanda, 25 anos, ele contou que espera que a vacina acalme os ânimos. “A expectativa é muito grande, pois as pessoas estão assustadas.”

Para receber a imunização, é preciso apresentar um documento de identificação com CPF. O atendimento é por ordem de chegada, sem distribuição de senhas. As unidades estarão abertas das 8h às 17h, nas principais regiões da cidade.

A vacinação para pessoas com 90 anos ou mais prossegue nos mesmos locais nesta quinta-feira (11) quando também receberão as doses pessoas com 87 anos ou mais. Já na sexta-feira (12) começa a vacinação para idosos com 85 anos ou mais.

Unidades de Saúde para receber a vacina:

– US Camaquã (R. Prof. Dr, João Pitta Pinheiro Filho, n° 176-Bairro Camaquã) – 8h às 17h

– US São Carlos (R. Bento Gonçalves, n° 6670- Bairro Agronomia) – 8h às 17h

– US IAPI (Rua Três de Abril, n°90 – Bairro Passo da Areia) – 8h às 17h

– US Morro Santana (R. Marieta Mena Barreto, n° 210 – Bairro Morro Santana) – 8h às 17h

– Clínica da Família Álvaro Difini (R. Alvaro Diffini, n° 520 – Bairro Restinga) – 8h às 17h

– US Moab Caldas (R. Moab Caldas, 400 -Bairro Santa Tereza) – 8h às 17h

– US Assis Brasil (Av. Assis Brasil, n°6615 – Bairro Sarandi) – 8h às 17h

– US Santa Marta (R. Capitão Montanha, n°27- Bairro Centro) – 8h às 17h

– US Modelo (R. Jerônimo de Ornellas, n° 55 – Bairro Santana) – 8h às 17h

– US Santa Cecília (R. São Manoel, n° 543 – Bairro Santa Cecília) – 8h às 17h

Os dois pontos de vacinação em drive-thrus atenderão também das 8h às 17h nesta quinta e sexta-feiras. Confira os locais abaixo:

– Estacionamento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), na rua Coronel Corte Real, 975, quase esquina com Ipiranga. O acesso dos veículos é pela rua Dario Pederneiras, com saída pela rua Corte Real.

– Estacionamento do Hipermercado Big, na avenida Sertório, 6.600, com apoio do Exército Brasileiro nos quatro estandes de vacinação.

