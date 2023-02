Mundo Naufrágio deixa 40 mortos na Costa Sul da Itália

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Pelo menos 40 pessoas morreram após o naufrágio de um barco com imigrantes na Costa Leste da região da Calábria, na Itália, informam agências internacionais de notícias neste no domingo (26).

Até o momento, 40 corpos foram achados nas margens de Steccato di Cutro, um balneário na província de Crotone, disse uma agência italiana, que acrescentou que mais corpos foram vistos na água e não haviam sido resgatados.

A embarcação, trazendo imigrantes do Irã, Paquistão e Afeganistão, bateu contra rochas em um mar agitado. Agências afirmaram que ao menos 40 pessoas sobreviveram ao naufrágio.De acordo com autoridades locais, mais de 100 pessoas estavam a bordo do navio.

A Itália é um dos principais pontos de desembarque de migrantes que tentam entrar na Europa por via marítima. Mas a rota do Mediterrâneo central é uma das mais perigosas do mundo.

De acordo com o Projeto de Migrantes Desaparecidos da Organização Internacional para as Migrações, 20.333 pessoas morreram ou desapareceram no Mediterrâneo central desde 2014.

Naufrágio deixa 40 mortos na Costa Sul da Itália