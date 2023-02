Brasil Governo federal lança Movimento Nacional pela Vacinação nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

A meta é vacinar 90% da população alvo da campanha. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil A meta é vacinar 90% da população alvo da campanha. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, lançam nesta segunda-feira (27) o “Movimento Nacional pela Vacinação”. A iniciativa terá ações para ampliar o percentual de brasileiros imunizados em todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

A ação marca o início do plano de vacinação contra covid para 2023. As pessoas serão vacinadas com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer.

Os grupos mais expostos ao risco da doença que foram vacinados com ao menos duas doses da vacina monovalente receberão a bivalente.

Na ocasião, o presidente Lula será vacinado com a quinta dose de vacinas contra covid durante o lançamento do movimento. O evento será realizado em uma unidade de saúde localizada a 18 km do Palácio do Planalto. O posto de saúde está localizado no Guará, região administrativa do Distrito Federal.

“A importância é aumentar a cobertura vacinal de todas as vacinas, que o Brasil recupere a posição que já teve com seu programa nacional de imunizações de ser um país que vacina bem. Então, é um movimento nacional que não queremos que seja específico do Ministério da Saúde, das secretarias, das unidades de saúde, que seja de toda a sociedade”, disse a ministra Nísia Trindade

A meta é vacinar 90% da população alvo da campanha. No território Yanomami, que enfrenta uma crise sanitária, o início da campanha de vacinação foi antecipado para sábado (25).

Figuras públicas

Neste ano, o Ministério da Saúde também selecionou como embaixadores da Campanha Nacional de Vacinação figuras públicas que atuarão no processo de convencimento da população da importância de ir aos postos de vacinação.

Entre os nomes estão a apresentadora Xuxa e o influencer Ivan Baron, ativista pela causa das pessoas com deficiência que subiu a rampa presidencial durante a posse do presidente Lula.

No ano passado, segundo o Ministério da Saúde, nenhuma vacina do PNI atingiu a meta de vacinar 95% do público-alvo.

