Brasil Sobe para 64 número de mortos após temporal no litoral de São Paulo

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Corpo de Bombeiros prossegue com os trabalhos neste domingo (26). Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil O Corpo de Bombeiros prossegue com os trabalhos neste domingo (26). (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Subiu para 64 o número de mortos na madrugada e manhã deste domingo (26) do temporal no Litoral Norte de São Paulo há uma semana. 63 são em São Sebastião, cidade mais afetada pela chuva, e um em Ubatuba. As informações são da Defesa Civil de São Paulo e do Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros prossegue com os trabalhos neste domingo (26), no oitavo dia de busca pelas vítimas na Vila do Sahy, local onde houve deslizamento de terra e soterramento de casas e de pessoas.

A prefeitura de São Sebastião informou que há 1.095 pessoas abrigadas atualmente em escolas, creches, igrejas e espaços de organizações não governamentais (ONGs). Já o governo paulista informa que as chuvas deixaram 2.251 pessoas desalojadas e 1.815 desabrigadas em todo o Litoral Norte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/sobe-para-59-numero-de-mortos-apos-temporal-no-litoral-de-sao-paulo/

Sobe para 64 número de mortos após temporal no litoral de São Paulo