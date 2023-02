Rio Grande do Sul Caxias do Sul ganha mais um quartel do Corpo de Bombeiros

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

Unidade contempla diversos bairros da segunda cidade mais populosa do Estado. (Foto: Rodrigo Rossi/Divulgação)

O novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar na zona norte de Caxias (Serra Gaúcha) deve agilizar e qualificar o atendimento a incêndios e outras ocorrências em 32 bairros. A projeção é do governo do Rio Grande do Sul, que inaugurou a unidade em uma área cuja base anteriormente destinada à corporação havia encerrado atividades em 2016, após cinco anos, devido à falta de efetivo.

Como a reutilização do antigo prédio, no bairro Por do Sol, exigiria uma ampla reforma, a alternativa encontrada foi alugar um pavilhão e ali promover as adaptações necessárias, equipamentos e veículos, tudo bancado por verbas do programa estadual “Avançar”. A ideia, porém, é dar continuidade ao processo de restauro da sede original.

Localizado na rua Vitório Fabris (bairro Pioneiro) e contando com 14 bombeiros (oriundos de outras regiões), o quartel conta com caminhão de combate a incêndios e uma ambulância. Sua posição é estratégica por causa da proximidade à rodovia RS-453. Trata-se de uma antiga demanda da população, segunda maior do Estado (500 mil habitantes).

A solenidade teve como anfitrião o comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, tenente-coronel Julimar Fortes Pinheiro. Ele recepcionou autoridades de diferentes instâncias dos poderes Executivo e Legislativo.

Ao descerrar a fita, o governador Eduardo Leite destacou o perfil coletivo da iniciativa. “Reconquistamos juntos essa guarnição. Esse é um avanço importante, pois houve uma mobilização inclusive da comunidade. Mantemos o compromisso de trabalhar pela ampliação de toda a estrutura de segurança pública”.

O secretário estadual da Segurança Pública, Sandro Caron, seguiu na mesma linha, enaltecendo a união de esforços entre Estado e municípios e o engajamento das comunidades: “Essa integração permitiu a retomada de uma unidade operacional que possibilitará uma intervenção mais rápida por parte dos bombeiros. O lema é servir e proteger cada vez melhor a população gaúcha”.

Esse aspecto foi corroborado pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Eduardo Estêvam Rodrigues: “Com a inauguração, será facilitado o deslocamento das viaturas, reduzido assim o tempo de resposta a emergências”.

Também participou da cerimônia o prefeito Adiló Didomenico, que mencionou o comprometimento de todos envolvidos em um processo cuja concretização esbarrou em diversos obstáculos. Ele estava acompanhado de sua vice, Paula Ioris, e do presidente da Câmara de Vereadores, José Dambrós.

