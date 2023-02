Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 63 mortes por afogamento desde o início do verão

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

Apenas um óbito ocorreu em área coberta por salva-vidas. (Foto: Arquivo/CBM-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao menos 63 pessoas morreram afogadas no Rio Grande do Sul desde a segunda quinzena de dezembro, período de início da operação “RS Verão Total” – que prossegue até 31 de março. Apenas um dos casos fatais ocorreu em área com presença de salva-vidas. A estatística abrange ocorrências de água doce ou salgada.

De acordo com relatório parcial divulgado pela corporação, a grande maioria dos óbitos (56) teve como cenário rios, lagos, açudes e similares. A média, portanto, está acima de uma perda humana por dia. E não é por falta de aviso: em mais de dois meses, já são quase 250 mil ações educativas e preventivas promovidas pelas autoridades estaduais.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) atua com um efetivo de 1.492 servidores. Na lista integrantes da corporação, policiais cedidos e guarda-vidas civis temporários.

Segurança pública e trânsito

– Brigada Militar: os Litorais Norte e Sul, bem como a chamada “Costa Doce”, contaram com 2.295 brigadianos. Além do reforço no policiamento ostensivo, foram realizadas ações educativas e preventivas, como a distribuição de pulseiras de identificação em pontos de atendimento.

– Polícia Civil: com reforço de 948 delegados e agentes aos 312 servidores de efetivos locais, a corporação atendeu mais de 20 mil ocorrências, encaminhou 1.247 medidas protetivas e cumpriu 460 ordens judiciais (137 mandados de prisão e 323 de busca e apreensão). Também participou de ações educativas e de promoção à saúde e qualidade de vida.

– Instituto-Geral de Perícias: o IGP oferece nos Litorais Norte e Sul seus três principais serviços: identificação civil e criminal, exames médico-legais de lesões clínicas e análises periciais e papiloscópicas. O número de atendimentos chega a 6.925, um acréscimo de 55% em relação ao veraneio do ano passado.

– Detran: o Departamento Estadual de Trânsito realizou mais de 50 blitze no âmbito da operação “Verão Total RS”. O saldo parcial é de 7.116 veículos abordados, com 1.883 autuações que resultaram em 200 recolhimentos de automóveis e 918 recolhimentos de carteira de habilitação. Nas “Baladas Seguras”, foram 6.382 testes de bafômetro, com 183 flagrantes de embriaguez e 734 autuações por recusa.

(Marcello Campos)

