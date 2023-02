Grêmio Resultados da nona rodada mantêm o Grêmio em posição confortável na tabela do Gauchão

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

Tricolor fez 6 a 1 no time do Vale dos Sinos e não pode mais perder a primeira posição na tabela. Agora aguarda a definição do adversário na semifinal Equipe estreia quarta-feira na edição 2023 da Copa do Brasil e no domingo tem pela frente o Grenal nº 438.

Os desdobramentos da nona rodada do Campeonato Gaúcho mantêm o Grêmio em posição confortável na tabela, após golear em casa o Novo Hamburgo por 6 a 1, na noite de sexta-feia (24). Com 25 pontos e uma invencibilidade garantida por oito vitórias e um empate, o Tricolor está a seis pontos de distância do Inter, segundo colocado e próximo adversário no torneio, domingo que vem (5).

A equipe que bateu o time do Vale do Sinos teve Adriel, João Pedro (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann, Reinaldo, Carballo (Lucas Silva), Pepê (Gustavinho), Bitello (Villasanti), Cristaldo, Vina (Diego Souza) e Suárez. O desempenho foi avassalador: cinco gols no primeiro tempo (Vina, Kannemann, Cristaldo, Bitello e Bruno Alves) e Suárez voltando a balançar a rede, na segunda etapa.

Antes do Grenal nº 438, que será disputado na Arenam o time sob o comando de Renato Portaluppi tem outro compromisso: a estreia na edição 2023 da Copa do Brasil. O duelo está marcado para as 20h de quarta-feira (1º), em Brasília (DF), contra o Campinense Clube, de Campina Grande (Paraíba), campeão de seu Estado em 2022.

Renato avalia

Em entrevista à imprensa, Renato logiou o desempenho de seus comandados: “Com todo o respeito ao Novo Hamburgo, mas minha equipe deu um show, fazendo exatamente o que foi treinado e com várias situações de gol. O torcedor estava com saudades de ver a gente jogando dessa forma.

O técnico também compartilhou, entretanto, a avaliação de que trata-se de uma equipe ainda em processo de definição: “A gente tem testado alguns esquemas, de forma que dentro de algum tempo vou acabar encontrando o time ideal. Os jogadores que entram estão aproveitando as oportunidades, então eu que quebre a cabeça para encontrar a escalação ideal.”

Reapresentação

Na tarde desse sábado (25), os reservas gremistas trabalharam durante quase 45 minutos no gramado do centro de treinamentos do clube. Renato comandou um coletivo que precisou ser finalizado antes do tempo, ainda na primeira etapa, por causa da chuva.

Gabriel Grando estava no gol, enquanto as demais posições eram ocupadas por Gustavo Martins, Natã, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Villasanti, Lucas Silva, Galdino, Gabriel Silva, Diego Souza e Ferreira – este último havia sido poupado do jogo na noite anterior. Uma nova sessão de atividades está prevista para a manhã deste domingo.

