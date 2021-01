Porto Alegre Mais de 30 mil doses de vacina contra o coronavírus já foram aplicadas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2021

Mais de 11 mil idosos, acamados e pessoas com deficiência institucionalizados já foram vacinados. (Foto: Divulgação SMS/PMPA)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre registrou a aplicação de 30.227 doses de vacina CoronaVac contra a covid-19 até as 19h dessa quarta-feira (27). Do total, 18.182 doses foram recebidas por profissionais de saúde, 11.660 por idosos, acamados e pessoas com deficiência institucionalizados e 385 por populações indígenas e quilombolas.

Os dados são obtidos no painel de monitoramento que acompanha a evolução da campanha na capital, chamado de “vacinômetro”. As 30.227 doses correspondem a 29,88% da meta do público-alvo da primeira fase da campanha. As informações são atualizadas constantemente, a partir da inserção de dados das instituições de saúde.

Nessa quarta, equipes de profissionais da SMS percorreram 16 instituições de longa permanência de idosos e visitaram pessoas acamadas, em suas residências, para fazer a imunização. A chuva forte que ocorreu à tarde acabou alterando a programação de algumas equipes de saúde, como aconteceu nas regiões Norte Eixo Baltazar e Leste Nordeste, que encerraram a vacinação mais cedo.

Até esta sexta-feira (29), prossegue a imunização de populações indígenas e quilombolas que vivem na capital. A previsão é de que 1,5 mil pessoas sejam vacinadas, das quais mil quilombolas e 500 indígenas.

Vacina para idosos acamados

Para receber a vacina da covid-19 no domicílio, idosos acima de 60 anos que sejam acamados, com dificuldade de locomoção por deficiência ou imunodeprimidos têm mais um contato à disposição: WhatsApp (51) 99388-0881 ou canais do 156.

A solicitação de vacina pode ser feita também pelos canais digitais de atendimento ao cidadão da prefeitura. O aplicativo #EuFaçoPOA, exclusivo para celulares e tablets, e o 156Web Conecta Cidadão, que oferece ainda LiveChat para solução de dúvidas, são alternativas ao atendimento telefônico 156, onde há fila de espera.

Além do aumento na procura por informações sobre a vacina, o cadastro para recebimento da dose demanda um maior número de informações. Assim, também estão disponíveis os e-mails 156poa@portoalegre.rs.gov.br e ouvidoria@sms.prefpoa.com.br, o telefone 136, e o WhatsApp (51) 32892656.

Para facilitar o atendimento, é necessário ter em mãos o número do CPF e do cartão do SUS (15 dígitos). Os demais dados para o cadastro são: nome do paciente, data de nascimento, nome da mãe, qual a Unidade de Saúde de Referência, confirmação da condição de acamado, se há dificuldade de locomoção, e se conta com auxílio de cuidadores.

Após a solicitação, a equipe da Unidade de Saúde entrará em contato com a família para agendar data e horário para a vacinação. Os profissionais que irão vacinar nos domicílios e nas instituições estarão devidamente identificados.

Desde o início do serviço, na segunda-feira (25), o Atendimento 156 por telefone registra uma alta na demanda por informações relativas à vacina. O número de chamadas cresceu 68%, com alta de 323% nas ligações para opção 6 – Saúde. Foram 3.677 chamadas na segunda, sendo 1.667 referentes à Saúde, e 3.869 (1.867 para Saúde) na terça (26), enquanto a média diária é de 1.300 chamadas.

O tempo de duração do atendimento também dobrou, saltando de uma média de dois minutos para quatro minutos. A prefeitura reitera que o Atendimento 156, tanto on-line ou por telefone, funciona também fora do horário comercial, disponível 24h e nos sete dias da semana, inclusive feriados.

Fases de vacinação

A vacinação contra o coronavírus ocorrerá em fases, de acordo com grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Além dos idosos institucionalizados, dos idosos acamados (que ficam restritos ao leito) e das pessoas com deficiência institucionalizadas (a partir de 18 anos), que devem procurar o 156 para informações e agendamento da vacina, o município está vacinando os seguintes públicos:

– profissionais de saúde que atuam na linha de frente em hospitais e serviços de pronto atendimento que prestem assistência a pessoas com suspeita ou confirmação de covid-19;

– profissionais de saúde que atuam nas Unidades de Saúde;

– e a população indígena e quilombola.

