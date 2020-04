Notas Brasil Mais de 31 milhões já se cadastraram para pedir auxílio de R$ 600

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

Mais de 31 milhões de brasileiros já se inscreveram para solicitar o programa de auxílio emergencial de R$ 600. Segundo a Caixa Econômica Federal, até às 18h desta sexta-feira (10), 31,5 milhões pessoas já tinham concluído o cadastro no site e no aplicativo por meio do qual informais, autônomos, desempregados e MEIs já podem solicitar o benefício.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil