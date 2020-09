Porto Alegre Mais de 32 km em 20 vias de Porto Alegre passarão por requalificação do asfalto

26 de setembro de 2020

Além da recuperação completa do pavimento, as obras abrangem acessibilidade, sinalização e serviços de drenagem. Foto: Cristine Rochol/PMPA Além da recuperação completa do pavimento, as obras abrangem acessibilidade, sinalização e serviços de drenagem. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A prefeitura assinou o contrato com a empresa Schaffer Construtora LTDA e Toniolo Busnelo S.A. para a execução de mais três lotes do Programa de Requalificação Asfáltica, dois estruturais e um funcional. Através dos contratos, 20 ruas, estradas e avenidas da Capital passarão por obras, totalizando mais de 32 km. Além da recuperação completa do pavimento, com aplicação de polímero, composto químico que aumenta a durabilidade do asfalto, as obras abrangem acessibilidade, sinalização e serviços de drenagem, com a limpeza de 44 mil metros de rede e 937 bocas de lobo. Serão implantados 250 metros de rede, 64 bocas de lobo e ainda 36 placas de concreto em corredores de ônibus. A ordem de início dos trabalhos será assinada no começo do mês de outubro.

Os contratos preveem a execução de obras estruturais, que envolvem trabalhos em base e sub-base da via, em trechos das avenidas Cristóvão Colombo, Benjamin Constant, Assis Brasil, Sertório, Cavalhada, Eduardo Prado, Juca Batista e Nilo Peçanha, das ruas Bernardino Silveira Pastoriza e dos Maias, além das estradas Belém Velho, João de Oliveira Remião, João Antônio da Silveira e São Francisco. Já a recuperação funcional, com fresagem e colocação de novo asfalto, passará pelas ruas Cel. Bordini, Quintino Bocaiúva, Eudoro Berlink, General Câmara, Vasco da Gama, Irmão José Otão e Santo Antônio, além do Largo João Amorim de Albuquerque e da Praça Marechal Deodoro.

As obras desses lotes têm prazo de execução de 18 meses e investimento total de R$ 35.356,935.

Programa de requalificação asfáltica

Ao todo serão seis lotes de recuperação estrutural e três de funcional. Serão requalificados 104,9 km de 66 vias de Porto Alegre. Nos dois primeiros lotes dessas obras, já em andamento, estão sendo investidos mais de R$ 23 milhões com recursos de financiamento da CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina. No lote 1, estão em execução as obras das avenidas Ipiranga, Protásio Alves e Antônio de Carvalho, além da Nilo Peçanha já concluída. Já no lote 2, trechos das ruas Bernardino Silveira Amorim e da Estrada João de Oliveira Remião estão em execução, além da avenida Bento Gonçalves, que tem um dos lotes em andamento e o outro já concluído. O programa, que tem investimento total de R$ 136,77 milhões em financiamentos, inclui, além dos dois lotes em execução e dos três contratados, mais quatro em processo licitatório.

