Rio Grande do Sul Mais de 400 médicos participam de curso do Cremers sobre a função de diretor técnico na área da saúde

Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

Na próxima quarta-feira, a entidade promoverá atividade sobre propaganda médica. (Foto: EBC)

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) promoveu nesta semana a primeira edição do curso sobre a atividade de diretor técnico na área da saúde. Realizada em formato virtual ou presencial na sede da entidade, em Porto Alegre, a atividade teve mais de 400 inscritos, que receberão certificados.

É atribuição do cargo a garantia das condições adequadas de trabalho e boas práticas médicas, além da supervisão de todos os setores técnicos. Cabe a esse gestor, por exemplo, a responsabilidade pelos atos de uma instituição hospitalar ou de assistência médica, seja pública ou particular, inclusive perante os conselhos regionais, autoridades sanitárias, Ministério Público, Poder Judiciário e outras autoridades.

Conforme o Decreto Federal n° 20.931, qualquer instituição hospitalar ou de assistência médica, pública ou particular, é obrigada a manter ao menos um médico diplomado exercendo essa função.

Na noite da próxima quarta-feira (22), a entidade gaúcha promove um novo curso, desta vez sobre propaganda do setor. A atividade de capacitação será realizada em formato presencial ou virtual. O link para inscrições será disponibilizado em breve, no site cremers.org.br.

Com a palavra…

Presidente do Cremers, Carlos Sparta abriu o evento destacando a importância do tema: “Depois de seis edições de sucesso no ano passado, voltaMOS a oferecer gratuitamente esse curso não apenas para quem exerce o cargo mas para todos os médicos que desejam aprender sobre essa função de grande relevância”.

O corregedor Carlos Isaia Filho, destacou as principais atribuições e responsabilidades do cargo: “É necessário manter a atenção na hora de contratar profissionais, certificando-se de que possuem habilitação para exercer a atividade. Os médicos especialistas, por exemplo, precisam ter RQE [registro de qualificação de especialização]. E os diretores técnicos devem solicitar a documentação comprobatória”.

Por sua vez, o coordenador do departamento de fiscalização (Defis), Geraldo Jotz, esclareceu o caráter educativo das vistorias nos estabelecimentos de saúde: “Queremos ao máximo ajudá-los para o exercício da boa medicina no Rio Grande do Sul, garantindo a qualidade dos atendimentos”.

Ele também falou sobre a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos (Codame) e as principais regras para a publicidade médica: “Buscamos cercear o excesso de sensacionalismo”.

A advogada e procuradora do Cremers, Carla Bello, encerrou a noite do curso de capacitação destacando as responsabilidades jurídicas dos diretores técnicos. “Os sócios médicos de uma empresa podem, inclusive, ser responsabilizados eticamente se não contratarem diretores técnicos”, esclareceu. O vídeo do curso na íntegra será divulgado no canal do Cremers no YouTube.

(Marcello Campos)

