Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

O secretário Vilson Covatti apresentou os planos da gestão para a imprensa gaúcha. (Foto: Elivelto Corrêa/Setur-RS)

A Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur-RS) promoveu, na manhã desta quinta-feira (16), um café da manhã para a imprensa e para outros públicos envolvidos no setor. O momento foi proporcionado para estreitar o contato da pasta com os principais veículos de comunicação e, ainda, para a apresentação das estratégias da nova gestão da pasta. O encontro contou com produtos gastronômicos típicos das regiões gaúchas e teve a presença dos principais veículos do Estado: Zero Hora, Jornal do Comércio, Correio do Povo, Bandeirantes, Record, RBS TV e Rede Pampa.

O secretário estadual do Turismo, Vilson Covatti, valorizou o papel das instituições jornalísticas para a promoção e valorização dos produtos turísticos do Rio Grande do Sul. “A maioria dos turistas se organizam para visitar os destinos por conta própria, sendo de fundamental importância a divulgação das informações por parte dos veículos midiáticos”, enfatizou.

Covatti compartilhou ainda suas motivações para assumir o cargo e reafirmou o principal objetivo traçado para os quatro anos de gestão: dobrar a taxa de participação do Turismo no PIB gaúcho. “Precisamos trabalhar com a qualificação dos produtos turísticos e brigar para atrair eventos de grande relevância para o Rio Grande do Sul”, assinalou. Um exemplo citado pelo gestor é uma feira de turismo nacional, cuja sede deve ser o município de Santa Maria, ainda neste ano.

Deividi Schu, coordenador de Turismo da Regional Vale Germânico, pontuou que o café da manhã desta quinta-feira reforçou algumas ideias defendidas pelas regiões turísticas, como a manutenção e ampliação do Observatório do Turismo. “Com isso, temos um olhar sobre o fluxo e o impacto da nossa região a partir da visão estadual. Precisamos seguir ainda com a presença da Setur-RS em eventos geradores de interesse turístico”, afirma.

No evento foi lançada ainda a edição de 2023 do Censo Hoteleiro de Porto Alegre, compilação de dados inédita que, em julho próximo, será disponibilizada pelo Observatório. O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, do Convention Bureau de Porto Alegre, da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR) e da Associação de Hotelaria de Porto Alegre, e vai monitorar a atual situação do segmento em busca de melhorias e da evolução desta área econômica.

Porto Alegre será a segunda cidade no país a executar o Censo dentro da metodologia da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, que identifica, quantifica e levanta o potencial do setor para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Apenas Goiânia tem algo nesse sentido.

