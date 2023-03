Geral Mais de 400 mil notas falsas circularam no Brasil em 2022

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

O golpe das notas de dinheiro falsificado tem crescido no Brasil. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O golpe das notas de dinheiro falsificado tem crescido no Brasil. Segundo o BC (Banco Central), somente no ano passado, foram mais de 400 mil cédulas falsas em todo o país e a Bahia foi o estado do Nordeste com o maior número de apreensões.

As facilidades para conseguir o dinheiro falso vêm sendo alvo de operações da PF (Polícia Federal). Muitas vezes, as negociações dos criminosos começam pela internet e envolvem até empresas de entrega de encomendas, como os Correios. Para fechar o cerco contra os bandidos, a PF tem atuado em parceria com outras instituições.

“A equipe da Polícia Federal vem desenvolvendo, junto com a equipe dos Correios, um trabalho de monitoramento e fiscalização, em que é feito um cruzamento de dados. A partir desses dados é que você vai conseguir chegar à toda a cadeia, desde a produção da moeda falsa até sua distribuição”, explica Alan Leão, delegado da PF em Itabuna (BA).

Detalhes

Para não cair em golpes como esse é sempre bom analisar alguns detalhes:

– o primeiro e mais conhecido deles é a “marca d’água”, que aparece contra a luz, com a imagem do animal da cédula e o valor;

– o segundo é o “fio de segurança”, que é um fio escuro visível quase no meio da nota;

– o terceiro é o alto relevo no papel, que pode ser sentido pelo tato em algumas áreas da cédula, como na legenda República Federativa do Brasil na frente da nota e Banco Central do Brasil no verso,

– o quarto elemento é o valor da nota no chamado “quebra cabeça”, visível quando colocamos a nota contra a luz,

– outro detalhe a observar: os “elementos fluorescentes”, que aparecem sob a luz ultravioleta.

Cuidados no caixa

Em uma grande loja de departamentos, os cuidados no caixa são redobrados. As atendentes são orientadas a verificar nota por nota e, além do olhar apurado, usam canetas especiais para evitar receber cédulas de dinheiro falsificadas. As medidas fazem parte da estratégia para evitar prejuízos, e também proteger clientes e funcionários.

“Cada um tem a responsabilidade pelo seu caixa e, para responsabilidade, a gente tem que ter o material em mãos para que a gente possa cobrar também”, afirma o gerente Jaime Carlos Filho. As informações são do jornal Hoje.

