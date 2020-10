Dados divulgados nesta sexta-feira (16) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que, entre a primeira semana de maio e a penúltima semana de setembro, diante da pandemia do novo coronavírus, mais de 4,1 milhões de brasileiros ficaram desempregados.

De acordo com o levantamento, o País encerrou a penúltima semana de setembro com cerca de 14 milhões de desempregados, o maior contingente observado desde o começo da pesquisa Pnad-Covid-19. Na primeira semana de maio, havia 9,8 milhões de trabalhadores em busca de uma ocupação no mercado de trabalho. Houve um aumento de 43% no número de desempregados.