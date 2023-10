Porto Alegre Mais de 43 mil eleitores foram às urnas para escolher os conselheiros tutelares de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

O prefeito Sebastião Melo votou na Escola Estadual de Ensino Fundamental Monte Líbano

A eleição para a escolha dos integrantes do Conselho Tutelar de Porto Alegre, realizada no domingo (1º), contou com a participação de 43.908 eleitores. No pleito, cada eleitor possuía cinco votos disponíveis. Cada um deles precisava necessariamente ser preenchido, seja com voto válido ou branco/nulo.

Cada candidato só podia receber um voto por eleitor, ou seja, se o cidadão depositou cinco votos em um mesmo postulante, ele preencheu sua votação, mas o candidato só ganhou um voto.

Puderam votar todos os cidadãos que possuem título de eleitor e estão em situação regular com a Justiça Eleitoral. O pleito foi realizado das 8h30min às 17h.

A contagem dos votos em nove microrregiões do Conselho Tutelar terminou às 19h40min. A microrregião 1, que inclui os bairros Anchieta, Arquipélago, Farrapos, Humaitá, Marcílio Dias, Navegantes e São Geraldo, teve a votação adiada em decorrência dos alagamentos causados pelas chuvas dos últimos dias. Foram registrados 163.522 votos válidos, 41.923 brancos e 13.913 nulos. O número de eleitores superou o da eleição de 2019, que registrou 43.754 votantes.

Foram eleitos 45 conselheiros e 90 suplentes. O resultado final pode ser conferido aqui. O prefeito Sebastião Melo votou na Escola Estadual de Ensino Fundamental Monte Líbano, no bairro Ipanema, na Zona Sul. “É o conselheiro tutelar que cumpre o fundamental papel de proteger as nossas crianças e adolescentes, amparado no ECA [Estatuto da Criança e do Adolescente]”, destacou Melo.

A confirmação oficial dos nomes dos novos conselheiros deve ser divulgada até 25 de dezembro. A posse para a gestão 2024-2027 ocorrerá em 10 de janeiro de 2024.

