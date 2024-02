Rio Grande do Sul Mais de 50 mil veículos já retornaram do Litoral gaúcho após as festas de Carnaval

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

Por conta da chuva que cai sobre o Litoral e a consequente pista molhada, os motoristas devem redobrar os cuidados durante a viagem. Foto: CCR Via Sul Por conta da chuva que cai sobre o Litoral e a consequente pista molhada, os motoristas devem redobrar os cuidados durante a viagem. (Foto: CCR Via Sul) Foto: CCR Via Sul

Após as celebrações de Carnaval, os gaúchos retomam o caminho de casa. Esta terça-feira (13) foi de movimento intenso na BR-290 (Free-Way). De acordo com a CCR Via Sul, 48,5 mil veículos haviam passado pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha até às 19h10. O fluxo no local na oportunidade era de 65 veículos por minuto.

Conforme a concessionária que administra o trecho, os motoristas encontravam dois pontos de lentidão, entre os quilômetros 0 e 12, no sentido Litoral-capital, em Osório, e entre os quilômetros 19 e 38, no mesmo sentido, mas em Santo Antônio da Patrulha.

Por conta da chuva que cai sobre o Litoral do Rio Grande do Sul e a consequente pista molhada, os motoristas devem redobrar os cuidados durante a viagem. A CCR comunicou, ainda, que cerca de 55,2 mil veículos retornaram do Litoral na segunda-feira (12).

Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estima 70 mil veículos retornando do Litoral Gaúcho para a região Metropolitana de Porto Alegre até esta quarta-feira (14) de cinzas. Conforme a corporação, ao menos 50 mil veículos já passaram pelas praças de pedágio da BR-290 desde o início da manhã até às 20h desta terça. A previsão da PRF é de que o movimento se reduza ao longo da noite e volte a se intensificar durante as primeiras horas da manhã desta quarta.

