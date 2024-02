Porto Alegre Pelo segundo Carnaval consecutivo, desfiles das escolas de samba de Porto Alegre poderão ser assistidos de graça

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

Evento está marcado para as noites de 23 e 24 no Complexo Cultural do Porto Seco. (Foto: Arquivo/O Sul)

Pelo segundo Carnaval consecutivo, os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre nas arquibancadas do Complexo Cultural do Porto Seco (Zona Norte) terão entrada franca, exceto nos camarotes e outros setores especiais. O evento está marcado para os dias 23 e 24 (sexta e sábado) deste mês.

Os ingressos poderão ser retirados diretamente no sambódromo, no dia das apresentações, sempre a partir do horário de abertura dos portões (18h). De acordo com a prefeitura, a distribuição terá como critério a ordem de chegada – respeitando-se a capacidade do espaço em receber o público.

“A ideia é oportunizar que um público maior possa prestigiar a festividade do início ao fim dos desfiles”, ressalta a presidente do comitê-executivo do evento. “Queremos garantir que as arquibancadas tenham o máximo de ocupação desde o início até o fim das apresentações, evitando que parte do público se desloque para o sambódromo apenas no horário do desfile da sua escola, o que acaba impedindo que mais pessoas assistam ao Carnaval.”

Já para os setores especiais, como camarotes, os ingressos são vendidos por meio do site sympla.com.br. Os valores variam de R$ 1,5 mil a R$ 6 mil para os camarotes. A prefeitura ressalta que muitos desses espaços já estão com lotação esgotada.

Confira, a seguir, a cronograma dos desfiles das escolas de samba das séries Prata e Ouro, além das Tribos.

Sexta-feira (23)

– 20h: União da Tinga.

– 21h: Império da Zona Norte.

– 22h: Academia de Samba Praiana.

– 23h: Samba Puro.

– Meia-noite: Copacabana.

– 1h10: Bambas da Orgia.

– 2h20: Imperatriz Dona Leopoldina.

– 3h30: Fidalgos e Aristocratas.

– 4h40: Acadêmicos de Gravataí.

Sábado (24)

– 20h: Império do Sol;

– 21h: Protegidos de Princesa Isabel;;

– 22h: Filhos de Maria;

– 23h: Unidos da Vila Mapa;

– Meia-noite: Unidos de Vila Isabel;

– 1h10: União da Vila do IAPI;

– 2h20: Estado Maior da Restinga;

– 3h30: Imperadores do Samba;

– 4h40: Realeza.



Complexo Cultural

Enquanto isso, prosseguem os trabalhos no Complexo Cultural do Porto Seco, onde mais de 100 operários trabalham há uma semana na montagem das estruturas do evento. O serviço de montagem é executado pela empresa Impacto Vento Norte Produções Técnicas, vencedora de licitação com essa finalidade.

A prefeitura garante que o cronograma está dentro do previsto, prevendo a conclusão da montagem na próxima terça-feira (20). Além dos camarotes, a infra-estrutura contará com 200 banheiros químicos, área para a Brigada Militar e segurança privada, unidade de saúde e duas ambulâncias, bem como espaço para estúdios de rádio e cabines de imprensa.

(Marcello Campos)

