Rio Grande do Sul Mais de 50 pessoas ficam feridas após desabamento de pavilhão durante temporal em Arroio do Tigre

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

A estrutura foi derrubada pela força do vento Foto: Reprodução de vídeo

O desabamento de um pavilhão do Parque de Eventos Atílio Pasa, em Arroio do Tigre, na Região Centro-Serra do Rio Grande do Sul, deixou mais de 50 pessoas feridas na noite de domingo (1º). A estrutura foi derrubada pela força do vento durante um temporal que atingiu o município.

O acidente ocorreu no encerramento do Festival da Cuca, Linguiça e Chopp. Os feridos foram encaminhados para hospitais. Ninguém corre risco de morte, segundo a prefeitura.

“A Secretaria de Saúde de Arroio do Tigre e o Hospital Santa Rosa de Lima informam que mais de 50 pessoas que estavam no parque de eventos do município receberam atendimento médico. Entre os casos, uma paciente foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPS) e outra para o Hospital de Caridade e Beneficência (HCB) de Cachoeira do Sul, ambas para tratamentos especializados. Alguns pacientes permanecem em observação no Hospital Santa Rosa de Lima, realizando exames de imagem e outros procedimentos necessários. A resposta ao ocorrido foi organizada de forma ágil e eficiente, contando com o esforço conjunto das equipes de saúde do município, do Samu e do hospital. O atendimento foi realizado com o suporte de 7 médicos, 8 enfermeiras, mais de 20 técnicos de enfermagem e uma equipe de apoio dedicada. Agradecemos o comprometimento de todos os profissionais envolvidos, incluindo a equipe da Secretaria de Saúde de Arroio do Tigre, os colaboradores do Hospital Santa Rosa de Lima, os hospitais de Sobradinho que prontamente se disponibilizaram a ajudar, bem como os médicos da AT Médicos, Dr. Gilberto e Dra. Giulia. Também expressamos nossa gratidão aos municípios da região pelo apoio prestado”, informou a Secretaria de Saúde de Arroio do Tigre em nota.

2024-12-02