Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

O acidente foi causado por uma explosão de gás metano em dois blocos. Foto: Reprodução

Uma explosão de gás numa mina de carvão na província iraniana de Khorasan do Sul matou pelo menos 51 pessoas e feriu 20, informou a mídia estatal iraniana neste domingo (22). O acidente foi causado por uma explosão de gás metano em dois blocos, B e C, da mina gerida pela empresa Madanjoo, informou a imprensa estatal.

“76% do carvão do país é fornecido por esta região e cerca de 8 a 10 grandes empresas estão trabalhando na região”, disse o governador da província de Khorasan do Sul, Ali Akbar Rahimi, à TV estatal neste domingo.

A operação de resgate no bloco B foi concluída. Dos 47 trabalhadores que estavam no bloco, 30 morreram e 17 ficaram feridos, disse Rahimi anteriormente. As operações de resgate no bloco C foram iniciadas. A densidade do metano no bloco é alta e a operação levará cerca de 3 a 4 horas, acrescentou. Havia 69 trabalhadores nos blocos no momento da explosão, informou a TV estatal.

“Dezessete feridos foram transportados para o hospital e 24 pessoas ainda estão desaparecidas”, afirmou no domingo, citando o chefe do Crescente Vermelho iraniano.

A explosão ocorreu às 21h (no horário local) de sábado, informou a mídia estatal.

O presidente Masoud Pezeshkian expressou condolências às famílias das vítimas. “Falei com os ministros e faremos o nosso melhor para acompanhar”, disse Pezeshkian em comentários televisionados.

2024-09-22