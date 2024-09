Mundo Netanyahu afirma que atacará Hezbollah até garantir segurança de moradores do norte de Israel

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Netanyahu afirmou que “nenhum país pode tolerar fogo vindo contra seus cidadãos, fogo vindo contra suas cidades”. Foto: Reprodução Netanyahu afirmou que “nenhum país pode tolerar fogo vindo contra seus cidadãos, fogo vindo contra suas cidades”.(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que nos últimos dias “nós atacamos o Hezbollah com uma série de golpes que [o grupo] não imaginava”.

“Se o Hezbollah não recebeu a mensagem – eu lhe asseguro – eles receberão a mensagem. Estamos determinados a devolver nossos cidadãos do norte para suas casas em segurança”, disse o primeiro-ministro, falando antes de uma reunião do governo neste domingo (22).

O ministro da Defesa, Yoav Gallant, também declarou que Israel não vai desistir após o assassinato de integrantes do Hezbollah no ataque em Beirute.

“A sequência de ações da nova fase continuará até que nosso objetivo seja alcançado: o retorno seguro dos moradores do norte para suas casas”, disse ele em um comunicado na plataforma de mídia social X.

Neste domingo, Netanyahu afirmou que “nenhum país pode tolerar fogo vindo contra seus cidadãos, fogo vindo contra suas cidades”.

“E nós também, o estado de Israel, não toleraremos isso. Faremos tudo o que for necessário para restaurar a segurança”, disse.

Falando em uma sala de comando da Força Aérea neste domingo, Yoav Gallant declarou que “o Hezbollah começou a sentir algumas das capacidades das FDI, e já há um sentimento difícil de que estamos atrás delas, e estamos vendo os resultados”.

Israel realizou alguns dos seus ataques mais intensos no Líbano contra o Hezbollah desde os ataques de 7 de outubro, atingindo milhares de lançadores de foguete no sábado após dizer que descobriu planos para um ataque do Hezbollah.

Na sexta-feira (20), pelo menos 45 pessoas foram mortas, incluindo comandantes de alto escalão do Hezbollah, em um ataque israelense no sul de Beirute.

Esses ataques aconteceram após a detonação de walkie-talkies no Líbano no início desta semana, que matou pelo menos 20 pessoas, e explosões de pagers contra membros do Hezbollah, que mataram pelo menos 12 pessoas, incluindo crianças, e feriram milhares em todo o país. Israel tornou o retorno de moradores deslocados para o norte do país perto de sua fronteira com o Líbano uma meta de guerra oficial, que foi recebida com apoio por israelenses deslocados que foram retirados devido ao risco de ataques do Hezbollah. As informações são da CNN Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/netanyahu-afirma-que-atacara-hezbollah-ate-garantir-seguranca-de-moradores-do-norte-de-israel/

Netanyahu afirma que atacará Hezbollah até garantir segurança de moradores do norte de Israel

2024-09-22