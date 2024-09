Política Lula critica ONU e diz que medidas climáticas são um “fracasso coletivo”

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

Lula afirmou ainda que falta ambição e ousadia para cumprir as metas. Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula afirmou ainda que falta ambição e ousadia para cumprir as metas. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

Em discurso realizado neste domingo (22) na Organização das Nações Unidas (ONU), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou a atuação da ONU e as medidas climáticas tomadas. Lula disse que são “louváveis e significativos”, mas que “ainda assim, nos faltam ambição e ousadia”.

Em 2015, os 193 países-membros das Nações Unidas estabeleceram uma agenda comum de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas que devem ser atingidas até 2030. Porém, devido a inércia da comunidade internacional em promovê-los com firmeza, o presidente aponta que o acordo caminha para se tornar “o nosso maior fracasso coletivo”.

“Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminham para se tornarem nosso maior fracasso coletivo”, disse. Segundo Lula, apenas 17% das 17 metas da Agenda 2030 vão ser atingidas no prazo. Esses objetivos são um conjunto de metas globais estabelecidas pela Assembleia Geral — como proteção do meio ambiente, erradicação da pobreza, redução da desigualdade — da Agenda 2030.

O petista ainda fez uma cobrança por “transformações estruturais” para solucionar o que chamou de “crise da governança global”. Em discurso durante a abertura da Cúpula do Futuro da ONU, que precede a Assembleia Geral, Lula apontou que atualmente “a maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões”.

“A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades”, afirmou o presidente.

Lula disse que a “pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais”.

Ele ainda apontou, antes de ter seu microfone cortado por estourar o limite de tempo, que o Sul Global “não está representado de forma condizente com seu atual peso político”. Dentre as reivindicações de Lula, a reforma do Conselho de Segurança é uma das mais antigas de sua agenda. Durante seus dois primeiros mandatos, o petista já defendia a reestruturação do órgão e buscava que o país ocupasse um dos assentos permanentes do Conselho.

Desde a sua criação, o corpo é formado por dez países que rodam em suas cadeiras e cinco permanentes. São eles Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França.

Os chamados P5 possuem poder de veto para as decisões de um dos poucos órgãos diplomáticos que podem tomar decisões de caráter mandatário na comunidade internacional.

A Cúpula do Futuro foi organizada com o objetivo de coordenar a ação global para lidar com esses desafios de governança. Os líderes da ONU adotaram, neste domingo, o Pacto para o Futuro com acordos sobre reformas necessárias para o sistema multilateral.

“Nossa responsabilidade comum é abrir caminhos diante dos novos riscos e oportunidades. O Pacto para o Futuro nos aponta a direção a seguir. O documento trata de forma inédita temas importantes como a dívida de países em desenvolvimento e a tributação internacional. A criação de uma instância de diálogo entre Chefes de Estado e de Governo e líderes de instituições financeiras internacionais promete recolocar a ONU no centro do debate econômico mundial”, apontou Lula durante o discurso.

