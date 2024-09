Brasil Primavera chega e deve dar trégua a secura e as queimadas no País

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

A mudança no clima deve ajudar a reduzir o número de queimadas no Brasil. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil A mudança no clima deve ajudar a reduzir o número de queimadas no Brasil. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A primavera começou neste domingo (22), às 9h44min com a expectativa de aumentar a umidade do ar em praticamente todo o País, com exceção do Nordeste, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.

“É uma estação de transição do período seco, que é o inverno, para o período úmido, o verão. Para a maioria dos Estados brasileiros, a primavera significa dias de calor e aumento gradual da frequência de eventos de chuva.”

A mudança no clima deve ajudar a reduzir o número de queimadas no Brasil, que hoje é recorde e alarmante. Também colabora para o replantio. A Amazônia, um dos biomas mais devastados, deve receber chuvas acima da média para a primavera, começando na segunda quinzena de outubro – as chuvas mais fortes também são esperadas pelo Cemaden, órgão do governo que monitora situações climáticas graves, como o atual momento de estiagem severa.

Haverá, também, passagem de frentes frias de origem polar no Sul e no Sudeste até dezembro, derrubando as temperaturas por alguns períodos – em geral, curtos.

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) estima que 11,2 milhões de pessoas já foram diretamente afetadas por incêndios florestais nas cidades brasileiras desde o início deste ano. Os números constam de levantamento feito pela entidade, que calcula os prejuízos econômicos com as queimadas em R$ 1,1 bilhão.

A estimativa foi feita com dados de 2024, que mostram que, até a última segunda-feira (16), 538 municípios decretaram situação de emergência por conta dos incêndios. “O crescimento é alarmante quando é feita a comparação com o ano passado, com 3.800 pessoas afetadas e apenas 23 municípios tendo decretado situação de emergência”, disse a CNM.

E a primeira semana da estação, que marca a transição do inverno para o verão, deve começar quente na maior parte do País. Conhecida como estação das flores, a primavera chega com o ar extremamente seco no Nordeste, Tocantins e Goiás.

O sol predomina no Centro-Oeste e Norte do País, com temperaturas acima de 35ºC em muitas áreas do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sul do Pará. O calor também deve permanecer no interior do Paraná e em São Paulo. A capital paulista deve registrar temperaturas de 35ºC até a próxima sexta-feira (27). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a primavera indica condições favoráveis para chuva abaixo da média climatológica no Estado.

No Rio Grande do Sul, o deslocamento de uma frente fria deve levar chuva forte, nesta segunda (23), para Porto Alegre, a região da Campanha e para o interior. Uma chuva fraca foi registrada em algumas regiões de Belo Horizonte (MG), interrompendo 156 dias de estiagem, na noite do último sábado (21). A Defesa Civil prevê para o primeiro dia da estação, novas pancadas de chuva na capital mineira.

