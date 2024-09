Esporte Rebeca Andrade conquista medalha de ouro no Brasileiro de Ginástica

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

A ginasta atingiu a nota de 14.500 neste domingo. Foto: Gilvan de Souza/CRF

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca Andrade conquistou o ouro nas barras assimétricas no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, neste domingo (22), em João Pessoa (PB). Foi a primeira competição da atleta após a participação nos Jogos Olímpicos de Paris.

A ginasta atingiu a nota de 14.500 neste domingo. Na classificação, no sábado (21), ela já havia feito uma apresentação segura e conseguiu 14.300, 1.500 acima da segunda colocada.

“É um honra servir de referência para as crianças”, afirmou a ginasta ao SporTV sobre a torcida no ginásio em João Pessoa que a ovacionava em suas apresentações. Na Paraíba, Rebeca Andrade também competiu no salto, no qual conseguiu 14.600, no sábado, mas como optou por não realizar o segundo salto, não avançou à final.

Rebeca afirmou que fazer apenas um salto estava programado para ajudar o Flamengo, seu clube, a pontuar na competição.

“Foi bom, me preservei e fiz uma série mais tranquila nas paralelas”, afirmou.

Paris 2024

Maior medalhista da história do Brasil, Rebeca Andrade foi a atleta do país que mais faturou com seu desempenho nas Olimpíadas de Paris. A ginasta recebeu, ao todo, R$ 826 mil em premiação do Comitê Olímpico do Brasil (COB), graças às quatro medalhas conquistadas na capital francesa – um ouro, duas pratas e um bronze. Ela também foi a atleta brasileira com mais medalhas conquistadas no evento.

Ao todo, o Brasil conquistou 20 medalhas nas Olimpíadas de Paris. O COB fez um planejamento de premiação, com valores diferentes para esportes individuais, em grupo (dois a seis atletas) e coletivos (sete atletas ou mais). O somatório para todos os atletas será de R$ 4.620.000,00.

