Rio Grande do Sul Mais de 520 mil gaúchos já foram infectados pelo coronavírus. Casos fatais se aproximam de 10.200

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

Boletim desta quinta-feira acrescentou 4.198 testes positivos e 74 mortes. (Foto: EBC)

O mais recente boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) acrescentou, nesta quinta-feira (21), 4.198 testes positivos e 74 mortes à estatística da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul. Com isso, o total de casos gaúchos da doença chegou a 520.313 desde março do ano passado, ao passo que os desfechos fatais somam 10.196.

Já os recuperados são 493.447 (95%). Os infectados atualmente em acompanhamento pelas autoridades de saúde, por sua vez, são 16.616 (3%), contingente que inclui desde os assintomáticos que cumprem quarentena domiciliar até os pacientes mais graves internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de hospitais.

A lista de perdas humanas mais recentes abrange vítimas com idades entre 47 a 90 anos, no entanto o predomínio de idosos entre os falecimentos continua amplo, conforme pode ser observado na lista a seguir. Confira:

– Arroio Grande (homem, 85 anos);

– Bagé (homem, 62 anos);

– Barão (mulher, 77 anos);

– Barra do Ribeiro (mulher, 90 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 70 anos e mulher, 93 anos);

– Boa Vista do Sul (mulher, 79 anos);

– Bossoroca (homem, 66 anos);

– Candelária (mulher, 83 anos);

– Carazinho (homem, 76 anos);

– Caxias do Sul (homens, 74 anos, 70 e 48 anos);

– Dom Pedrito (mulher, 62 anos);

– Encruzilhada do Sul (mulher, 79 anos);

– Estância Velha (homem, 74 anos e mulher, 61 anos);

– Farroupilha (mulher, 81 anos);

– Gramado (mulher, 85 anos);

– Guaporé (mulher, 75 anos);

– Ipiranga do Sul (mulher, 56 anos);

– Lagoa Vermelha (homens, 76 anos e 70 anos);

– Marau (homem, 69 anos);

– Mato Castelhano (homem, 76 anos);

– Nonoai (mulher, 73 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 82 anos, mulheres, 70 e 84 anos);

– Parobé (homem, 77 anos);

– Passo Fundo (mulher, 73 anos e homem, 65 anos);

– Pelotas (homem, 83 anos);

– Rio Grande (mulher, 66 anos);

– Santa Maria (homens, 71, 80 e 93 anos);

– Santana do Livramento (mulheres, 89 e 75 anos);

– São Borja (homens, 53 e 70 anos);

– São Leopoldo (mulheres, 73, 68, 67, 79 e 71 anos);

– São Luiz Gonzaga (mulher, 62 anos);

– São Marcos (homem, 64 anos);

– Soledade (homem, 81 anos);

– Tapejara (mulher, 91 anos e homem, 88 anos);

– Taquari (homem, 76 anos);

– Uruguaiana (mulher, 69 anos);

– Veranópolis (homem, 61 anos);

Capital e Região Metropolitana

– Alvorada (mulher, 59 anos e homem, 63 anos);

– Canoas (mulher, 86 anos e homem, 81 anos);

– Gravataí (homem, 83 anos);

– Porto Alegre (homens, 52 anos, 85 anos, 65 anos, 67 anos, 62 anos, 71 anos, 78 anos, 61 anos, 88 anos; mulheres 63 anos, 67 anos, 80 anos, 73 anos);

– Viamão (mulheres, 56 e 97 anos).

