Porto Alegre Mais de 520 presos são transferidos da Cadeia Pública de Porto Alegre para realização da segunda fase da obra

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Ao todo, foram 782 remoções em razão da etapa complementar de readequação do presídio Foto: Rodrigo Borba/Ascom Susepe Ao todo, foram 782 remoções em razão da etapa complementar de readequação do presídio Foto: Rodrigo Borba/Ascom Susepe

Com a transferência de mais 240 presos, na segunda-feira (15), terminou a segunda etapa da desocupação da Cadeia Pública de Porto Alegre. Na quinta-feira (11) passada, houve a remoção de outros 289 detentos, somando 529. Eles foram levados para a Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul, a Penitenciária Estadual do Jacuí, em Charqueadas, e o Complexo Penitenciário de Canoas.

Além disso, em 5 e 9 de maio, ocorreram 253 transferências entre estabelecimentos da Região Metropolitana para o remanejo de vagas. Nos quatro dias de operação, uma das maiores da história do sistema prisional do Rio Grande do Sul, totalizaram-se 782 movimentações.

A operação mobilizou mais de mil policiais penais e fez parte de um estruturado plano de inteligência e integração entre as forças de segurança do Estado e outros órgãos. Ao todo, a iniciativa empregou mais de 2,6 mil servidores e 300 viaturas.

O secretário de Sistemas Penal e Socieducativo, Luiz Henrique Viana, lembrou que a ação envolveu um longo planejamento e diálogo com instituições em diferentes esferas durante a preparação.

“Esta é a segunda movimentação realizada para sequência da readequação das obras da Cadeia Pública de Porto Alegre. É, também, a segunda maior envolvendo pessoas privadas de liberdade numa única operação. Para que isso ocorresse com êxito, foi necessário o trabalho integrado das forças de segurança, as quais, uma a uma, garantiram o sucesso da ação. Com isso, atingimos mais um importante passo deste projeto, que muda a trajetória do sistema carcerário no Rio Grande do Sul”, avaliou.

Para o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, a ação exitosa é fruto da sinergia canalizada pelos diferentes órgãos de segurança. Mais de 1,6 mil policiais militares e civis participaram da escolta, que contou com mais de 120 viaturas, além do reforço aéreo do helicóptero do Batalhão de Aviação da Brigada Militar.

“Conforme planejado, a transferência dos apenados ocorreu de forma segura e sem intercorrências. A Secretaria da Segurança Pública prestou todo apoio à Secretaria de Sistemas Penal e Socieducativo e à Superintendência dos Serviços Penitenciários, empregando um grande efetivo”, destacou Caron.

O superintendente dos Serviços Penitenciários, Mateus Schwartz dos Anjos, destaca que a operação representa um marco histórico para o Rio Grande do Sul.

“Retornaremos à administração e à operação da Cadeia Pública de Porto Alegre, devolvendo diversos policiais militares para a segurança nas ruas, cumprindo nossa missão no sistema prisional gaúcho. A participação de servidores das dez regiões penitenciárias e dos nossos grupos táticos nessa operação, além de todo um planejamento qualificado, reforça a capacidade e preparo da Polícia Penal para garantir mais segurança aos gaúchos e entregar um serviço público cada vez mais efetivo”, afirmou.

