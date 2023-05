As denominações gasolina A e diesel A se referem ao combustível puro, antes da mistura com álcool e biodiesel, respectivamente. O repasse da queda de preços ao consumidor final nas bombas depende dos donos dos postos de combustíveis.

No início da manhã desta terça, a estatal anunciou uma nova política de preços para os combustíveis no mercado interno. Com isso, fica revogada a fórmula da Paridade de Preço de Importação, baseada nas oscilações do dólar e do mercado internacional de petróleo.

Em seguida, o presidente da Petrobras afirmou que a nova política da estatal não se afastará da “referência internacional dos preços”. Segundo ele, o valor global do petróleo será considerado, mas em outro modelo.