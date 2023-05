Porto Alegre Santa Casa de Porto Alegre recebe R$ 1,95 milhão para a compra de novos equipamentos

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

O dinheiro foi repassado pelo governo do Rio Grande do Sul e pelo Tribunal de Justiça Foto: Divulgação O dinheiro foi repassado pelo governo do Rio Grande do Sul e pelo Tribunal de Justiça. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul, o TJ (Tribunal de Justiça) do Estado e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre assinaram um convênio para o repasse de R$ 1,95 milhão destinados à compra de novos equipamentos para a instituição, que é referência no atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde) na Capital.

A assinatura ocorreu na segunda-feira (15). Em dezembro de 2022, o TJ anunciou uma doação de R$ 94 milhões para a área de oncologia no Estado. Os recursos repassados para a Santa Casa fazem parte desse valor e serão utilizados para a aquisição de dois refrigeradores científicos, monitores multiparamétricos, camas elétricas, computadores e camas hospitalares.

Também serão adquiridos equipamentos para o ambulatório, o setor de quimioterapia, a farmácia quimioterápica e as unidades de tratamento intensivo e de internação do Hospital Santa Rita, que integra a Santa Casa.

“Essa é uma parceria que nos orgulha e nos alegra. Temos uma união de esforços em prol do SUS”, disse a secretária-adjunta da Saúde do RS, Ana Costa. Ela lembrou que a Santa Casa receberá R$ 8 milhões no total e poderá contemplar outras iniciativas, além da compra de equipamentos. “Estamos aguardando o restante dos projetos para que possamos completar o repasse”, explicou.

O diretor da Santa Casa de Porto Alegre, Julio de Matos, ressaltou a importância do repasse para o atendimento à população, na medida em que vai permitir a qualificação de todos os ambientes destinados ao SUS. Ele fez um balanço da situação financeira da instituição e destacou o impacto positivo do Programa Assistir.

“O programa de incentivos hospitalares do governo do Estado é muito importante para o Sistema Único de Saúde. A Santa Casa recebeu R$ 28 milhões em 2022. Sem isso, teríamos chegado a um déficit de R$ 180 milhões com o SUS”, detalhou Matos.

“O convênio é mais uma das parcerias entre governo do Estado e Tribunal de Justiça. Em março, um termo de cooperação foi firmado para o repasse de R$ 86 milhões, destinados à ampliação da oferta de exames e procedimentos diagnósticos em oncologia. A ação vai permitir a realização 66.863 exames e 8.881 cirurgias”, informou o Palácio Piratini.

