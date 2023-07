Rio Grande do Sul Mais de 600 motoristas foram multados por excesso de velocidade na BR-116, no Vale do Sinos, no domingo

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2023

Conforme a PRF, a fiscalização com radar móvel ocorreu em um trecho crítico para acidentes graves Foto: PRF/Divulgação Conforme a PRF, a fiscalização com radar móvel ocorreu em um trecho crítico para acidentes graves. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Mais de 600 motoristas foram multados por excesso de velocidade na BR-116, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, no domingo (30). Durante a fiscalização, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) também autuou mais de 70 motociclistas.

A velocidade máxima permitida no trecho é de 80 km/h. Segundo a PRF, diversos carros e motocicletas foram flagrados trafegando acima de 130 km/h.

Conforme a corporação, a fiscalização com radar móvel ocorreu em um trecho crítico para acidentes graves, envolvendo, principalmente, motocicletas.

“O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes no trânsito, pois além de contribuir com a reação tardia, potencializa o risco de mortes em razão da gravidade provocada pela força do impacto”, informou a corporação.

