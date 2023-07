Política Após o recesso parlamentar, CPIs retomam os trabalhos nesta semana no Congresso Nacional

Deputados e senadores retornam do recesso parlamentar nesta terça-feira.

Com a retomada das atividades do Congresso Nacional após o recesso parlamentar, um dos pontos de atenção são as comissões de investigação: uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) e cinco CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito) estão em funcionamento.

Além da CPMI que apura os atos de 8 de janeiro, que retoma as atividades nesta terça-feira (1º) com o depoimento do ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Saulo Moura da Cunha, quatro CPIs dão continuidade aos trabalhos. Só uma das comissões ainda não tem agenda oficial. Confira as agendas das CPIs para esta semana:

CPI das ONGs

Na manhã desta terça, a CPI do Senado que investiga a liberação e a utilização de recursos públicos para ONGs que atuam na região amazônica ouve a deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP) sobre a atuação das organizações.

O presidente e o relator da comissão são os senadores Plínio Valério (PSDB-AM) e Márcio Bittar (União-AC), respectivamente. A CPI das ONGs vem de uma iniciativa do próprio Plínio Valério, que já havia tentado emplacar a comissão outras duas vezes.

CPI da Americanas

Na tarde desta terça, a CPI da Câmara que apura as inconsistências financeiras da Americanas retoma os trabalhos com os depoimentos de Miguel Gutierrez, ex-diretor executivo da empresa, e de Fábio da Silva Abrate, ex-diretor financeiro.

CPI das Apostas Esportivas

Na quarta-feira (2), a CPI da Câmara que investiga esquemas de manipulação de resultados em partidas de futebol no Brasil se reúne para ouvir o delegado de Polícia Judiciária Fabrício Martins Rocha. O objetivo é saber sobre a atuação da Polícia Federal no caso.

A comissão tem como presidente o deputado Júlio Arcoverde (PP-PI). O relator é o deputado Felipe Carreras (PSB-PE). A CPI foi criada após uma investigação conduzida pelo Ministério Público de Goiás. Oito jogadores investigados como parte do esquema foram suspensos pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

CPI das Criptomoedas

A CPI que apura operações fraudulentas em empresas de gestão de criptomoedas, ou CPI das Pirâmides Financeiras, voltará à ativa na quinta-feira (3) na Câmara. O proprietário da Rental Coins, Francisley Valdevino da Silva, prestará depoimento como investigado junto à comissão.

Conhecido como “Sheik das Bitcoins”, ele é considerado suspeito pela Polícia Federal de montar um esquema de pirâmide financeira por meio de aluguel de moedas.

CPI do MST

A comissão da Câmara que investiga as invasões do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) ainda não tem agenda oficial nesta semana.

A previsão é retornar do recesso na quinta-feira (3) com o depoimento do líder do movimento, José Rainha. Mas a presença ainda não foi confirmada. Também são esperadas as oitivas do ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) Gonçalves Dias e do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

