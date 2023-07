Economia Caixa conclui a distribuição do lucro de R$ 12,7 bilhões do FGTS aos trabalhadores

Foram beneficiados 132 milhões de trabalhadores com crédito proporcional ao saldo existente na conta em 31 de dezembro

A Caixa Econômica Federal informou que concluiu no domingo (30) a distribuição do lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de 2022.

Segundo o banco, foram depositados, no total, R$ 12,7 bilhões em 217,7 milhões de contas do fundo que tinham saldo em 31 de dezembro de 2022. Foram beneficiados 132 milhões de trabalhadores com crédito proporcional ao saldo existente na data.

A Caixa havia começado na última quinta-feira (27) o pagamento da distribuição do lucro do FGTS aos trabalhadores. O banco tinha até 31 de agosto para fazer os depósitos, mas informou que os valores seriam depositados até o final de julho.

O valor de R$ 12,7 bilhões corresponde a 99% do lucro do fundo em 2022. O resultado, segundo o banco, se deve ao retorno das aplicações e investimentos em habitação, saneamento, infraestrutura e saúde.

“Com a distribuição dos resultados, a rentabilidade do FGTS em 2022 alcançou 7,09%, ficando acima, portanto, da inflação registrada no mesmo período, que foi de 5,79%”, afirmou a Caixa em nota.

Na prática, a cada R$ 1 mil de saldo, o cotista recebeu R$ 24,61 de lucro depositado. Os saques dos valores disponíveis nas contas do FGTS só podem ser feitos pelos trabalhadores nas situações previstas em lei, como nos casos de demissão sem justa causa, aquisição de moradia própria e doenças graves.

