Rio Grande do Sul Mais de 617 mil pessoas ainda estão fora de casa no Rio Grande do Sul; 172 mortes foram confirmadas

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Há mais de 800 feridos e 42 pessoas desaparecidas até o momento. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Há mais de 800 feridos e 42 pessoas desaparecidas até o momento. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O maior desastre climático do Rio Grande do Sul – que teve a primeira grande chuva em 27 de abril e que começou a se agravar dois dias depois – completou um mês nesta semana. Como saldo desta tragédia, o Estado registra 172 mortes, 806 feridos e 42 pessoas desaparecidas até o momento.

De acordo com boletim da Defesa Civil estadual sobre as enchentes, divulgado às 9h deste domingo (2), até agora, mais de 617 mil pessoas ainda não conseguiram voltar para as suas residências, sendo que deste total, 37.328 estão morando temporariamente em um dos 600 abrigos emergenciais disponíveis no Estado.

Dados

Municípios afetados: 475

Pessoas em abrigos: 37.328

Desalojados: 580.111

Afetados: 2.390.556

Feridos: 806

Desaparecidos: 42

Óbitos confirmados: 172

Óbitos em investigação: 0

Pessoas resgatadas: 77.873

Animais resgatados: 12.543

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/mais-de-617-mil-pessoas-ainda-estao-fora-de-casa-no-rio-grande-do-sul-172-mortes-foram-confirmadas/

Mais de 617 mil pessoas ainda estão fora de casa no Rio Grande do Sul; 172 mortes foram confirmadas

2024-06-02