Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2021

No total, 132.586.608 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas.(Foto: Divulgação)

Mais de 62% da população brasileira está com o esquema vacinal completo, segundo os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h deste sábado (27). No total, 132.586.608 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única de vacina – o equivalente a 62,15% da população.

O número de pessoas com a primeira dose é de 158.711.823, chegando a 74,40% dos brasileiros.

O total de quem recebeu as duas doses é de 128.012.214 (60,01% da população). Já os que receberam a dose única somam 4.574.394 (2,14% da população).

Os estados com maior porcentagem da população imunizada (com segunda dose ou dose única) são: São Paulo (74,8%), Mato Grosso do Sul (69,79%), Rio Grande do Sul (67,94%), Santa Catarina (67,39%) e Paraná (65,77%).

Já entre aqueles que mais tem sua população parcialmente imunizada estão São Paulo (81,41%), Santa Catarina (78,14%), Rio Grande do Sul (77,27%), Paraná (77,08%) e Minas Gerais (76,46%).

Novo estados não divulgaram dados novos. São eles: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Roraima e Rondônia.

Neste sábado, o painel de vacinação do Ministério da Saúde estava fora do ar no momento da apuração dos dados, e a última atualização que consta no vacinômetro do site do ministério registrava, até o dia 25 de novembro, 364.177.468 doses de vacinas distribuídas, com 306.982.366 doses aplicadas – número que compreende a primeira dose, a segunda dose e aplicações únicas.

O ministério registra, ainda, que o governo federal já investiu cerca de R$ 207,3 bilhões em vacinas.

Novas doses

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou ao Ministério da Saúde um lote com 2,8 milhões de doses da vacina AstraZeneca contra o coronavírus. Com essa nova remessa, a instituição chega ao total de 141,4 milhões de imunizantes distribuídos pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Segundo a instituição, também está previsto o recebimento de uma remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). A entrega está prevista para as 7h deste domingo (28), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (RioGaleão).

A novidade é que o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz encaminhou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido de alteração pós-registro da vacina covid-19 (recombinante), solicitando a inclusão da instituição como unidade produtora do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) do imunizante. A previsão da Fiocruz é de conclusão do processo em 30 dias por parte da agência reguladora.

De acordo com a Fiocruz, trata-se de um processo de transferência de tecnologia em tempo recorde. Segundo a Fundação, em geral as transferências de tecnologias em imunobiológicos costumam levar cerca de 10 anos para serem concluídas.

