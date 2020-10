Mundo Mais de 6,6 milhões de pessoas já votaram nas eleições nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

O republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden disputam o comando da Casa Branca Foto: Agência Brasil O republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden disputam o comando da Casa Branca. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Os norte-americanos estão correndo em um ritmo sem precedentes para votar de forma antecipada nas eleições deste ano, o que indica um possível comparecimento recorde de eleitores para a disputa entre o presidente Donald Trump e o democrata Joe Biden.

A menos de quatro semanas para o dia do pleito, mais de 6,6 milhões de norte-americanos já votaram – número dez vezes maior do que no mesmo período em 2016. As informações são do Projeto de Eleições dos Estados Unidos, que compila dados de votações antecipadas.

A mudança ocorre devido à expansão nos votos antecipados por correspondência em muitos Estados por causa da pandemia do novo coronavírus.

“Nós nunca vimos tantas pessoas votando tão antecipadamente antes de uma eleição”, disse Michael McDonald, da Universidade da Flórida, que administra o projeto.

Ele prevê uma participação recorde de cerca de 150 milhões de pessoas nestas eleições, o que representa 65% dos eleitores registrados, a maior taxa desde 1908.

