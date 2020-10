A propaganda eleitoral gratuita é apenas para os candidatos a prefeito e vai ao ar de segunda a sábado. Além do horário eleitoral gratuito, as emissoras tiveram que reservar 70 minutos por dia para inserções de candidatos a prefeito (60% do total ou 42 minutos diários) e a vereador (40% ou 28 minutos). A exibição ocorre das 5h à 0h.

Pelas novas regras da cláusula de barreira, que estabelece critérios de desempenho eleitoral para o acesso de partidos a recursos do Fundo Partidário e ao tempo gratuito de rádio e TV, um a cada quatro candidatos a prefeito não têm direito a aparecer no horário eleitoral em 2020.