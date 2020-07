Os dados são da pesquisa As Escolas Brasileiras no Contexto do Coronavírus, feita a pedido da União Pelas Escolas Particulares de Pequeno e Médio Porte entre 22 e 29 de junho. Participaram do levantamento 14.307 responsáveis por estudantes de 407 escolas de todo o País, desde a educação infantil até o ensino médio.

Entre os pais e responsáveis que não enviariam os filhos para a escola em julho, 51,9% apontam como principal motivo a indefinição sobre medidas preventivas que devem ser tomadas para preservar a saúde, e 21,8% dizem que esperariam mais um pouco para saber como será esse processo.