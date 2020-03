Agro Mais de 70 mil pessoas visitam a Expodireto Cotrijal nesta quarta-feira (4)

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Foto: Banco de Dados/O Sul

O terceiro dia da 21ª Expodireto Cotrijal atraiu 70,5 mil visitantes. A quarta-feira, 4, ensolarada permitiu aos visitantes conferir as novidades apresentadas pelos mais de 500 expositores, enquanto os fóruns e encontros receberam grande público durante todo o dia.

Destaque para o 16º Fórum Estadual do Leite, que reuniu centenas de produtores e técnicos no auditório central do parque. Entre os palestrantes estava o professor da Universidade de Kentucky, João H.C. Costa, que expôs métodos de monitoramento dos animais a fim de aumentar a produtividade.

“Precisamos de uma gestão de processos mais aprimorada na fazenda leiteira, agora que temos uma atividade mais profissional. As margens (de lucro) estão diminuindo e ter eficiência produtiva é o caminho para continuar na atividade, pois este é um setor fundamental para o agronegócio brasileiro e do mundo”, afirma o professor.

Nesta quinta-feira, 5, destaque para o 13º Fórum Florestal do Rio Grande do Sul. O evento ocorrerá das 9h às 12h, no auditório central, e contará com palestras sobre turismo rural, gestão pública e rota da erva-mate.

Entre 10h e 11h, na Arena Agrodigital, o CEO e fundador da Hypercubes, Fábio Teixeira, ministrará palestra magna com o tema “A tecnologia espacial focada no agronegócio”. À tarde, das 14h às 17h, o auditório da produção receberá o painel “Integração Lavoura-Pecuária – o que o produtor tem a dizer”.

