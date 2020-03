Agro Superar os desafios no Agro passa pelo aumento da competitividade e comunicação

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

O presidente da Cotrijal, Nei Cesar Manica, agradeceu a presença de Andrea e disse que já não se discute mais a importância da mulher no agronegócio, mas sim os espaços que ela deve ocupar. Foto: Banco de Dados/O sul Foto: Banco de Dados/O sul

Com o auditório central da Expodireto Cotrijal lotado, foi realizado, na tarde de hoje, o 6º Encontro de Empresárias Rurais Cotrijal/Bayer, que contou com a palestra de Andrea Cordeiro, escritora, advogada e consultora, com o tema “Os desafios do agro”.

O presidente da Cotrijal, Nei Cesar Manica, agradeceu a presença de Andrea e disse que já não se discute mais a importância da mulher no agronegócio, mas sim os espaços que ela deve ocupar. O representante técnico de vendas da Bayer, Jonis Gelain, disse que o evento, em sua sexta edição, veio para ficar e que as discussões, além da mulher, devem envolver a família toda para qualificar o serviço do campo.

Andrea elencou como desafios do agronegócio a questão da sustentabilidade, que tem viés ambiental, social e econômico, o enfrentamento às polêmicas vivenciadas pelo setor e a falta de comunicação que as famílias e produtores enfrentam nas propriedades.

Como soluções, indicou que o produtor deve selecionar os parceiros com os quais trabalhar, pelos valores semelhantes e não somente pelo preço praticado. Argumentou que são necessárias ações que possibilitem o aumento da competitividade das propriedades e dos produtores e, para isso, indicou a troca de experiências e a conexão com outros produtores, uma política econômica favorável, uma política agrícola específica, ações de qualificação de produtores e processos, melhorias em infraestrutura e logística, e, ainda, a comunicação.

Sobre a comunicação, que julgou o problema mais difícil a superar, Andrea citou questões como o envelhecimento, o êxodo rural e a gestão das propriedades, que ainda é um tabu dentro das famílias. “Precisamos capacitar, fortalecer o meio rural, criar escolas técnicas, fazer com que o jovem fique no campo, porque ele tem orgulho do campo, mas é preciso ferramentas”, argumentou.

Sobre sucessão, que ainda é um tabu nas propriedades, a palestrante orientou trabalhar na identificação dos potenciais dentro da própria família, para que a sucessão seja feita de forma natural, sempre pensando no bem da família e da propriedade. Andréia sugeriu que as mulheres usem suas habilidades comunicativas, unam suas vozes umas às outras para aproximar campo e cidade e, sobretudo, introduzam as práticas de acolhimento entre homens, mulheres e jovens em suas realidades.

Para Vânia Rosa Nienow, produtora de Almirante Tamandaré do Sul, a palestra abordou temas importantes, mas com uma visão diferente, mais ampla e verdadeira sobre a realidade do agronegócio no Brasil.

