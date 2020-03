Agro Tecnologia espacial será o futuro do agronegócio

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

A tecnologia espacial focada no agronegócio foi o tema de palestra do CEO e fundador da Hypercubes, Fábio Teixeira, na manhã desta quinta-feira, 5, na Expodireto Cotrijal. O evento ocorreu na Arena Agrodigital e foi acompanhado por técnicos, estudantes e famílias e produtores.

Teixeira explicou como a Hypercubes pretende colocar em órbita, no segundo semestre deste ano, nanossatélites que fotografam a superfície da Terra a fim de analisar a saúde do solo a partir de imagens hiperespectrais.

“O que nós tentamos aqui é colocar na mão do produtor uma tecnologia que permitirá o monitoramento em tempo real das lavouras, abandonando o uso do calendário”, explicou Fábio.

No Vale do Silício, a Hypercubes mantém uma lavoura especial chamada Biosphere, onde são manipuladas todas as variáveis que influenciam o desenvolvimento de uma cultura sob a vigilância da mesma tecnologia que será embarcada nos satélites. Como resultado, hoje já são conhecidos padrões de reflectância de macronutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre, assim como cobre, zinco, ferro e manganês (micronutrientes).

De olho nas tecnologias para evoluir

A família Schiochet, de Não-Me-Toque, acompanhou toda a palestra e saiu maravilhada da Arena Agrodigital, onde estava visitando pela primeira vez.

“Foi um evento maravilhoso. É impressionante o que temos para aprender e o que tem por vir. A Expodireto é isso, é o centro do mundo, é política, economia e tecnologia. Esse centro tecnológico chegou para ficar”, disse a produtora Genisse Schiochet.

Genisse visitou a feira acompanhada pelo marido Joaquim e do filho Giancarlos. Nesta sexta-feira, 6, a família receberá a visita de Fábio Teixeira em sua propriedade, onde trocarão informações sobre o sistema de monitoramento por nanossatélites.

