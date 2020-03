Agro Leite: Projeto Jovens 4.0 e as conexões com o campo

5 de março de 2020

Foto: Banco de Dados/O Sul

A Expodireto está lotada de boas ideias e interatividade. A Cotrijal, para acompanhar essas tendências, reuniu um grupo de jovens associados, produtores de leite, para identificar e compartilhar informações através das suas redes sociais. Trata-se do projeto Jovens 4.0 Cotrijal, que conta com a participação de 15 jovens, que chegaram no parque uniformizados e motivados a explorar as mais diversas novidades tecnológicas.

A ação, realizada nesta quarta-feira, 4/3, contou com agendas oficiais, visitas e muita interatividade. “Sabemos da importância que a feira tem para o produtor e nossa ideia é aproveitar ao máximo esse dia. E temos essa oportunidade, de junto com os demais, levar mais tecnologia para o nosso dia a dia”, comentou Vanessa Follmer, 21 anos, de Victor Graeff.

A turma realizou visitas na Casa da Produção Animal e Vegetal, nos estandes da CCGL, Delaval, Cowmed Bayer, Syngenta e Yara. Destaque também para o encontro com a direção da cooperativa e para a visita na Arena Agrodigital. “Esses jovens darão continuidade a esse projeto durante o ano. Queremos transformar essa ideia em um evento direcionado para o jovem que atua na atividade leiteira, pra que assim possamos identificar os anseios dessa turma e ajudá-los a permanecerem no campo”, destaca o gerente de Produção Animal da Cotrijal, Renne Granato.

O projeto Jovens 4.0 Cotrijal foi lançado pela cooperativa no começo deste ano. Conta com jovens entre 16 a 25 anos e contempla as unidades de Santo Antônio do Planalto, Colorado, Não-Me-Toque, Victor Greff e Coqueiros do Sul (Igrejinha).

Busque nas redes sociais com #cotrijaléleite. Veja as publicações e acompanhe as informações da turma.

