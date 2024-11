Brasil Mais de 73% dos estudantes inscritos no Enem realizaram as provas da primeira etapa do exame em todo o País

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A abstenção no domingo foi de 26,6%, segundo o Inep Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A abstenção no domingo foi de 26,6%, segundo o Inep. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) informou que 73,4% dos 4,5 milhões de estudantes inscritos no Enem realizaram, no domingo (3), a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio em todo o País. A abstenção foi de 26,6%.

No ano passado, 71,9% dos 3,9 milhões de alunos inscritos realizaram as provas do primeiro dia e 28,1% se ausentaram. Em 2022, foram confirmadas 3,4 milhões de inscrições e abstenção de 28,3%.

No primeiro dia do Enem de 2024, foram aplicadas as provas de linguagens (português e inglês/espanhol), ciências humanas e redação. Na segunda etapa, no próximo domingo (10), será a vez das questões de matemática e ciências da natureza.

Quase 5 mil candidatos foram eliminados por deixarem o local das provas levando o caderno de questões antes dos 30 minutos finais de aplicação, por portarem equipamentos eletrônicos, por se ausentarem antes do horário permitido, por utilizarem impressos ou por não atenderem às orientações dos fiscais.

Na noite de domingo, após o encerramento da primeira etapa do exame, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Inep, Manuel Palácios, concederam uma entrevista coletiva. “Não houve nenhuma intercorrência grave durante todo dia”, disse o ministro.

Segundo o edital do exame, o gabarito oficial será divulgado no dia 20 deste mês. Já o resultado com as notas individuais deve ficar disponível para os participantes a partir de 13 de janeiro de 2025.

O Enem serve para o ingresso de estudantes em universidades públicas e privadas do Brasil e do exterior.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/mais-de-73-dos-estudantes-inscritos-no-enem-realizaram-as-provas-da-primeira-etapa-do-exame-em-todo-o-pais/

Mais de 73% dos estudantes inscritos no Enem realizaram as provas da primeira etapa do exame em todo o País

2024-11-04