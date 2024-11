Nascido em Chicago, o músico conquistou uma extensa lista de premiações, com 28 Grammys, dois Oscars honorários e um Emmy. Jones foi responsável por produzir alguns dos álbuns mais memoráveis de Michael Jackson: “Off The Wall” (1979), “Thriller” (1983) e “Bad” (1987). Esses foram os primeiros discos da fase mais madura do “Rei do Pop”, já sem o grupo The Jackson Five, que integrava com seus irmãos.

O álbum “Thriller” vendeu mais de 20 milhões de cópias apenas no ano de lançamento e, desde então, figura entre os discos mais vendidos de todos os tempos.

Jones também produziu “We Are The World” para o projeto que reuniu dezenas de estrelas da música em 1985 com o objetivo de arrecadar fundos para a luta contra a pobreza na África. Lionel Richie, que compôs a faixa com Michael Jackson, classificou Jones como o “mestre orquestrador”. Além de Jackson e Richie, a iniciativa teve a participação de artistas como Bob Dylan, Billy Joel, Stevie Wonder, Cindy Lauper e Bruce Springsteen.

Jones ainda fez arranjos para artistas como Frank Sinatra e Ella Fitzgerald e participou de turnês com músicos de jazz como Count Basie, Lionel Hampton e Billy Holiday. Ele também é autor da trilha de abertura da série “Um Maluco no Pedaço”.