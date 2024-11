Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em dez rodovias estaduais no RS

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Devido à presença de trabalhadores e máquinas na pista, ocorrem interrupções no fluxo de veículos ou tráfego intercalado Foto: Raphael Nunes/EGR

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras e intervenções em dez rodovias estaduais nesta semana no Rio Grande do Sul. Os trabalhos, realizados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), iniciaram nesta segunda (4) e prosseguem até sexta-feira (8).

As obras e serviços incluem a construção da nova ponte da ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio, a pavimentação do quilômetro 88 da ERS-129, a execução de interseções e manutenções no pavimento, tapa-buracos, roçadas, limpeza de margens e outras ações de conservação.

Devido à presença de trabalhadores e máquinas na pista, ocorrem interrupções no fluxo de veículos ou tráfego intercalado. A programação pode sofrer alterações por causa das condições climáticas.

No Vale do Taquari, as equipes seguem dando continuidade às fundações do tipo raiz e à fabricação das vigas e das lajes que compõem as peças pré-moldadas da nova ponte sobre o rio Forqueta, na ERS-130. No quilômetro 88 da ERS-129, em Muçum, ocorre a pavimentação do trecho e a sinalização que desmoronou em razão das fortes chuvas de maio. Na rotatória do quilômetro 23, em Cruzeiro do Sul, haverá implantação de sinalização por meio de placas e tachas. Além disso, as equipes executam a limpeza de margens, conservação e tapa-buracos na ERS-128, do quilômetro 13 ao 30, entre Fazenda Vila Nova e Teutônia; na ERS-129, do quilômetro 100 ao 115, em Dois Lajeados; e ERS-130, do quilômetro 69 ao 75, em Lajeado.

Na Serra Gaúcha, as obras estão concentradas na construção da rotatória no quilômetro 4 da ERS-235, em Nova Petrópolis, e na manutenção asfáltica na RSC-453, do quilômetro 81 ao 86, entre Carlos Barbosa e Garibaldi. Na rotatória do quilômetro 46 da ERS-235, em Canela, haverá implantação de sinalização por meio de pintura da pista. Além disso, as equipes executam roçada e limpeza das margens na RSC-453, do quilômetro 80 ao 96, entre entre Carlos Barbosa e Garibaldi; na ERS-235, do quilômetro 15 ao 32, entre Nova Petrópolis e Gramado; na ERS-235, no quilômetro 36, em Gramado; na ERS-466, do quilômetro 3 ao 7, em Canela; na ERS-115, do quilômetro 23 ao 41, entre Três Coroas e Gramado.

Na ERS-135, no Norte do Estado, as equipes executam limpeza, desobstrução de drenagem, tapa-buracos e conservação do quilômetro 40 ao 65, entre Sertão e Estação, e do quilômetro 22, em Coxilha.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre e no litoral, os trabalhadores realizam melhorias no acostamento da ERS-040, entre os quilômetros 91 e 94, em Balneário Pinhal, e reforço na sinalização horizontal na ERS-239, do quilômetro 13 ao 52, de Novo Hamburgo até Taquara. Além disso, ocorrem roçadas e limpeza de margens na ERS-115, do quilômetro 23 ao 41, entre Três Coroas e Gramado; na ERS-239, do quilômetro 20 ao 30, entre Campo Bom e Sapiranga; na ERS-040, do quilômetro 60 ao 94, entre Capivari do Sul e Balneário Pinhal; na ERS-784, do quilômetro zero ao 14, entre Cidreira e Balneário Pinhal.

2024-11-04