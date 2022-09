Rio Grande do Sul Mais de 8 mil agentes estarão mobilizados neste domingo para garantir a segurança dos eleitores gaúchos

29 de setembro de 2022

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul informou que finalizou o planejamento para garantir a proteção dos eleitores gaúchos que votarão neste domingo (02).

No Plano de Atuação Integrada da Segurança Pública, apresentado ao TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul), estão previstas medidas que visam combater conflitos entre militantes de partidos políticos, a boca de urna, o uso de aparelhos celulares e o porte de armas de fogo. A venda de bebidas alcoólicas será permitida no Estado no dia do pleito.

A segurança das eleições vem sendo organizada há mais de três meses e envolve diversos órgãos. Conforme o secretário da Segurança Pública do RS, coronel Vanius Cesar Santarosa, serão mobilizados no pleito deste domingo 7.137 brigadianos, 533 policiais civis, 421 bombeiros e 12 servidores do IGP (Instituto-Geral de Perícias).

Os servidores estarão em regime de plantão, monitorando todas as seções eleitorais distribuídas pelo Estado e evitando possíveis ocorrências que venham a prejudicar o andamento do processo. “Nossos servidores foram treinados e estão devidamente capacitados para atuarem de forma que não permitam qualquer situação que prejudique o bom andamento das eleições”, afirmou Santarosa.

O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio Feoli, disse que os policias militares escalados estarão observando e coibindo qualquer atividade suspeita que ponha em risco a integridade dos eleitores e o direito ao voto. “A Brigada Militar estará mobilizada para garantir a segurança dos eleitores e de todos os envolvidos nas eleições. Em todos os 497 municípios gaúchos, mais de 7.00 policiais militares e 1.500 viaturas serão empregados para que os cidadãos possam exercer com tranquilidade o seu direito ao voto”, ressaltou.

