| Rio Grande do Sul acumula 41.087 casos fatais de coronavírus

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estado fechou setembro com o setembro com o menor número de casos fatais de covid desde maio de 2020. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Balanço divulgado nesta sexta-feira (30) pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul acrescentou 780 testes positivos e sete mortes à estatística da doença. Com a atualização, em quase 31 meses de pandemia o Estado se aproxima de 2,74 milhões contágios conhecidos, dos quais 41.087 resultaram em óbito.

Cabe explicar que a quantidade total de casos confirmados até agora incluem pessoas infectadas mais de uma vez, em diferentes momentos. Não há, entretanto, dados oficiais sobre quantas delas se enquadram na chamada “reinfecção”.

Outras informações gerais

Dentre os registros de contágio conhecidos até agora no Rio Grande do Sul, em quase 2,7 milhões o paciente já se recuperou (cerca de 98% do total). Outros 2.012 (menos de 1%) são considerados casos ativos, ou seja, a pessoa está infectada e com possibilidade de transmitir a doença para outros indivíduos.

A taxa média de ocupação por adultos unidades de terapia intensiva (UTIs) era de 86% no fim da tarde, contra 85,3% no dia anterior. Esse índice resulta da proporção de 1.718 pacientes para 1.998 vagas, de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br.

Já as internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid chegam a 128.858 (cerca de 5% dos testes positivos realizados até agora). O número diz respeito aos registros desde março de 2020, época das primeiras notificações de casos de coronavírus entre os gaúchos.

Recuo dos casos fatais

A notícia positiva é que setembro teve o menor número de casos fatais de covid no Rio Grande do Sul desde maio de 2020, quando a pandemia completava quase três meses de sua chegada ao território gaúcho. Foram 223 perdas humanas, contra 116 naquele período.

Vale lembrar que o momento mais crítico da pandemia no Estado foi em março do ano passado, quando 7.344 mil indivíduos residentes no Estado não resistiram ao contágio por coronavírus – a vacinação contra a doença recém havia sido iniciada (em janeiro).

Em segundo lugar no ranking aparece abril de 2021, com 5.215 falecimentos de pacientes da covid. Maio e junho aparecem na terceira e quarta posições, respectivamente com 3.241 e 3.206 óbitos.

Sem mortes pela doença

Dentre todas as 497 cidades gaúchas, somente uma não registra qualquer morte por covid até agora. Trata-se da pequena Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que acumula 495 casos confirmados, sem novas ocorrências nas últimas semanas.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de |