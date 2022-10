Polícia Passageira de ônibus que transportava iPhones escondidos dentro de brinquedos é presa no Norte do RS

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os policiais encontraram 17 iPhones 13 e um Xiaomi Foto: PRF/Divulgação os policiais encontraram 17 iPhones 13 e um Xiaomi. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na manhã deste sábado (1º), na BR-386, no Norte do Rio Grande do Sul, uma passageira de um ônibus interestadual que transportava celulares importados ilegalmente do Paraguai.

O veículo, que fazia a linha Santarém (PR)-Porto Alegre, foi abordado em Sarandi. Ao vistoriarem as bagagens, os policiais encontraram 17 iPhones 13 e um Xiaomi escondidos dentro de caixas de brinquedos.

A mulher, de 66 anos, natural de Entre-Ijuís, não tinha antecedentes criminais. Os celulares foram avaliados em mais de R$ 100 mil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia