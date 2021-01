Saúde Mais de 80 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus foram aplicadas em todo o mundo

28 de janeiro de 2021

Os Estados Unidos lideram a corrida pela vacinação. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Mais de 80 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em todo o mundo, aponta levantamento do projeto Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Os Estados Unidos lideram a corrida pela vacinação (23,57 milhões de doses aplicadas até o momento). Em segundo lugar, está a China (22,77 milhões), seguida por Reino Unido (7,64 milhões), Israel (4,25 milhões) e Emirados Árabes Unidos (2,76 milhões). O Brasil subiu para a 12ª posição no ranking, com mais de 1,1 milhão de doses. Ranking proporcional Israel lidera o ranking proporcional à população. Quase um terço dos seus habitantes já recebeu ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19, e um sexto já foi completamente imunizado, segundo o Our World in Data. O Brasil aparece em 13º nesse levantamento (0,53%). Imunização completa Quase 7 milhões de pessoas já receberam as duas doses necessárias para a imunização recomendada pelas farmacêuticas. Os países que têm mais pessoas completamente imunizadas são: EUA (3,48 milhões), Israel (1,45 milhão), Reino Unido (474 mil), Alemanha (318 mil) e Emirados Árabes Unidos (250 mil).

