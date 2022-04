Brasil Mais de 80 milhões de pessoas já tomaram dose de reforço contra Covid no Brasil

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











País aplicou o imunizante em 11.009.071 crianças, o equivalente a 53,70% desse público. Foto: Reprodução País aplicou o imunizante em 11.009.071 crianças, o equivalente a 53,70% desse público. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no Brasil com dose de reforço ou adicionais chegou nesta quinta-feira (7) a 80.560.901. Em relação às pessoas que tomaram ao menos uma porção do imunizante, o número está em 176.102.451, o equivalente a 81,97% dos brasileiros. Entre as 20 horas de quarta e o mesmo horário desta quinta, tomaram a segunda dose 161.815.236.

Nas últimas 24 horas, 161.584 receberam a segunda dose do imunizante; reforço ou adicionais foram 664.692, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 24 Estados.

Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço, o Brasil administrou 788.015 doses nesta segunda-feira (4). Já em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), o Brasil aplicou 11.009.071 doses, o equivalente a 53,70% deste público. Em termos proporcionais, Piauí é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 92,52% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada em Amapá, onde 61,23% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (41 milhões), seguido por Minas Gerais (17 milhões) e Rio de Janeiro (13 milhões).

Mortes

O Brasil registrou nesta quinta-feira (7) 253 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 661.035 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 168, abaixo da marca de 200 pelo sexto dia e a mais baixa desde 17 de janeiro (quando estava em 160).

Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -33%, o que indica tendência de queda nos óbitos decorrentes da doença. São agora 6 semanas seguidas de tendência de queda nesse comparativo.

Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Roraima e Tocantins não registraram mortes por Covid em 24 horas.

O País também registrou 28.124 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 30.094.388 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 21.188, variação de -34% em relação a duas semanas atrás.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil