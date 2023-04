Rio Grande do Sul Mais de 800 quilos de alimentos impróprios para o consumo são apreendidos no Vale do Rio Caí

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

Foram vistoriados oito locais no município de Barão Foto: MP/Divulgação Foram vistoriados oito locais no município de Barão. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Agentes do Programa Segurança Alimentar RS, do MP (Ministério Público), apreenderam mais de 800 quilos de alimentos impróprios para o consumo em Barão, no Vale do Rio Caí, na terça-feira (11).

“Ao todo, foram vistoriados oito locais, sendo três para cumprimentos de mandados de busca, duas propriedades rurais e três mercados, e 816 quilos de alimentos impróprios para consumo foram apreendidos e inutilizados. Todos os mercados fiscalizados foram autuados, e os três locais em que ocorreram os cumprimentos de mandados foram interditados”, informou o MP na manhã desta quarta-feira (12).

Nas propriedades rurais, os fiscais encontraram vestígios de abates recentes como couros, retalhos, ossadas e demais utensílios. Nos mercados, que não tiveram os nomes divulgados, as principais irregularidades constatadas foram alimentos vencidos, estragados ou com bolor e armazenados de forma inadequada, além do reaproveitamento de embalagens.

Telefones celulares foram apreendidos durante a operação, que também contou com a participação de representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Barão, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Delegacia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

