Rio Grande do Sul Mais de 85 mil veículos devem passar pela Freeway rumo ao litoral neste fim de semana

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Movimento na rodovia se intensifica na tarde desta sexta Foto: Divulgação Movimento na rodovia se intensifica na tarde desta sexta. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A CCR ViaSul estima que 86 mil veículos se desloquem pela Freeway em direção às praias gaúchas e catarinenses nesta -feira (14) e neste (15).

Somente nesta sexta, são esperados 50 mil carros. O trânsito deve se intensificar após as 14h e diminuir somente depois das 22h. Neste a movimentação deve ficar tranquila a partir das 13h, conforme a concessionária que administra a rodovia.

No , para o retorno do litoral pela Freeway, o horário mais indicado para pegar a estrada é até as 14h.

Para a BR-101, a expectativa é de que 35 mil veículos passem pela praça de pedágio de Três Cachoeiras em direção a Torres, sendo 20 mil carros nesta e outros 15 mil neste .

